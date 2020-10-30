Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?
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Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?

30.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:33
Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?

Depremin ardından gerçekleşen ve pekçok insanı tekrar tekrar korkutan Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. Peki, Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

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