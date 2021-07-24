Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor
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Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaparak, son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti. Bu sayıların 1 hafta önceki temaslardan kaynaklandığını söyleyen Koca, "Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" çağrısında bulundu.

1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirlerinde normalleşmeye giden Türkiye'de vaka sayılarında son günlerde artış yaşanmaya başladı. Son olarak 24 Temmuz 2021'de paylaşılan tabloda 12.381 vaka sayısına ulaşılırken, vefat sayısı ise 58 olarak belirlendi.

BAKAN KOCA ART ARDA TWEET'LER ATTI

Artan vaka sayılarına dikkat çekmek isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan art arda açıklamalarda bulundu.

İlk gönderisinde "Bugünkü vaka sayısı 12.381. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." diyen Koca, bir süre sonra ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor

"YENİ VAKALAR, 1 HAFTA ÖNCEKİ TEMASLARA DAYANIYOR"

Aşı ve tedbirlere tekrar önem vermemiz gerektiğine değinen Koca şunları söyledi:

"Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor
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Emre İliksiz
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