Artan vaka sayısı düğünlere kısıtlama getirdi
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Artan vaka sayısı düğünlere kısıtlama getirdi

Artan vaka sayısı düğünlere kısıtlama getirdi Kars'ta pozitif vaka sayısı 80 Kars'ta hastanelerde yatan pozitif vaka sayının 80 olduğu ve son günlerde artan vakalardan dolayı düğünlere kısıtlama getirildi.

19.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:34

Artan vaka sayısı düğünlere kısıtlama getirdi

Kars'ta pozitif vaka sayısı 80

KARS - Kars'ta hastanelerde yatan pozitif vaka sayının 80 olduğu ve son günlerde artan vakalardan dolayı düğünlere kısıtlama getirildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan korona virüs denetimlerine katıldı.

Kentteki işyerlerini beraberindeki Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey ve muhtarlarının katımlıyla denetim yaptı.

İş yerlerini dolaşan Vali Öksüz, iş yerleri sahiplerinden alınan tedbirlere uymalarını istedi. Vali Öksüz, vatandaşlara da maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

"İnsanların hayatlarını kaybetmesine üzülerek şahit oluyoruz"

Kars Valisi Türker Öksüz, Korona virüsten dolayı insanların hayatlarını kaybetmelerine üzülerek şahit olduğunu belirtti.

Öksüz, "Mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmemiz lazım. Tedbir aldığımız ölçüde güçlüyüz. Tedbir aldığımız ölçüde yarına güvenle bakabiliriz. Toplumumuzun sağlığı, insanlarımızın hayatı buna bağlı, çünkü biz bu virüsten dolayı insanlarımızın hayatını kaybettiğine üzülerek şahit oluyoruz. İstiyoruz ki bu süreç biran önce tamamlansın ve biz hepimiz normal hayatımıza dönelim. Bu denetimlerimiz devam edecek. Bunu ifade etmek istiyorum. Onun için herkes kurallara uymak konusunda azami gayret göstersin" dedi.

"Düğünlere kısıtlama getirildi"

Son günlerde artan vaka sayıları dolayısıyla bir takım tedbirler aldıklarını ifade eden Öksüz, düğünlere kısıtlama getirildiğini söyledi.

Vali Türker Öksüz, "Bundan sonra düğünlerimiz 2 saat içerisinde yapılmış bitmiş olması ve saat 23.00'e kadar da nihayetlenmiş olması gerekecek. Bunun amacı tamamen Kars'ta yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Taziyelerde de gerekli denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız başsağlığı dileklerini telefonla iletsinler. Bir araya toplanıp, bu taziyeleri yapmasınlar. Çünkü bu bize hastalık olarak dönüyor. Bir geçmiş olsun ziyareti maalesef hastalıkla sonuçlana biliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimiz el birliğiyle bu hastalığı yeneceğiz" diye konuştu.

Kars'ta hastanelerde yatan pozitif hasta sayısı 80 olurken, 2 kamu kurumunda görülen pozitif vaka nedeniyle izolasyon uygulanıyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünlerine yönelik alınan kararlar kapsamında, düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünü süreleri 2 saat ile sınırlandırılmıştır. Müzik yayınları en geç saat 23: 00' de sona erecek.

Düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünlerine gelin ve damadın 1,2,3'üncü derece yakınları katılacak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar katılamayacak. Düğünlerde toplu yemek verilmeyecek.

Sosyal mesafeyi temin açısından mahalle aralarında yapılan sokak düğünü, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğününün daha geniş alanlarda yapılabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçeleri tahsis edilecek.

Artan vaka sayısı düğünlere kısıtlama getirdi

Kaynak: İHA

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