ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA

Habermetre - Haberler | Toplum
ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA

TRT Belgesel kanalında yer alan programlardan biri olan Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık ve yönetmen Talha Eyüboğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

TRT Belgesel kanalında yer alan programlardan biri olan Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık ve yönetmen Talha Eyüboğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Arslantepe'nin insanlık tarihi için öneminin ve Arslantepe Höyüğü'nün gizemli tarihinin anlatılacağı belgesel için TRT Belgesel ekibi hazırlık aşaması için Malatya'ya geldi. Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan, Temmuz ayında UNESCO tarafından Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak tescil edilen Arslantepe'nin belgeselini çekmek için Malatya'ya gelen TRT Belgesel ekibiyle bir araya geldi.

Ziyarette, Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık, "Siyaset Bilimci olarak, Arslantepe'nin ilk devlet örneği olması benim akademik olarak, bilim insanı olarak da ilgimi çekiyor. Arslantepe ile ilgili sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da ilginç mesajlar vereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YEREL İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYORUZ

Gizemli Tarih programının yazar ve yönetmeni Talha Eyüboğlu ise, "Benim için Malatya'nın farklı bir özelliği de var. 10 yıl önce öğrencilik dönemimde Malatya Gençlik Konseyiyle bir çalışma yapmak için Malatya'ya gelmiştim. O dönemde de Malatya'da ilgiyle karşılanmıştık. Geçen zaman şunu gösterdi; tarih onu anlatanlar ve ona sahip çıkanlar olduğu sürece kıymetli hale geliyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Biz her zaman TRT ekibi olarak yerel ile birlikte hareket etmekten büyük mutluluk duyduk ve enerji aldık. Özellikle kültüre sahip çıkan yerel yönetimler bu konuda her zaman birkaç adım daha önce. Çünkü bu topraklar birçok şeyin ilki. İlk tapınak, ilk kent ve bugün karşımızda ilk devlet duruyor. Malatya sadece Arslantepe ile değil diğer tarihsel bağlarıyla da, neolitik çağa kadar olan geçmişiyle de ele alınması gereken ve bu konuyla ilgili bütün uzmanların yerinde görmesi gereken bütün potansiyeli bugün bize sunuyor. Bizde bunu en iyi şekilde ifade etmeye çalışacağız" dedi.

İLGİYLE TAKİP EDİLEN BİR PROGRAM

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Gizemli Tarih programını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Başkan Gürkan, "Gizemli Tarih programı geniş kitlelere ulaşan ve tarihimizde gizli kalan, tarihin derinliklerinde üstü örtülmüş, küllenmiş olayları gün yüzüne çıkarıp, geçmiş tarihimizle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında önemli görevler ifa ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda Arslantepe, Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak UNESCO'da yer aldı. İnşallah Arslantepe'nin çalışmalarını Hikmet hocamız ve yönetmenimiz Talha Bey güzel bir şekilde yansıtacaklar. Daha önce Çatalhöyük ve Göbeklitepe'de güzel çalışmalar oldu. Arslantepe'de de bu çalışmaları yansıtacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Kylie Jenner Amelia Hamlin
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 16:10:13. #1.17#