ARSLANTEPE'NİN GİZEMLİ TARİHİ TRT EKRANLARINDA

TRT Belgesel kanalında yer alan programlardan biri olan Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık ve yönetmen Talha Eyüboğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Arslantepe'nin insanlık tarihi için öneminin ve Arslantepe Höyüğü'nün gizemli tarihinin anlatılacağı belgesel için TRT Belgesel ekibi hazırlık aşaması için Malatya'ya geldi. Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan, Temmuz ayında UNESCO tarafından Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak tescil edilen Arslantepe'nin belgeselini çekmek için Malatya'ya gelen TRT Belgesel ekibiyle bir araya geldi.

Ziyarette, Gizemli Tarih programı sunucusu ve proje danışmanı Prof. Dr. Hikmet Kırık, "Siyaset Bilimci olarak, Arslantepe'nin ilk devlet örneği olması benim akademik olarak, bilim insanı olarak da ilgimi çekiyor. Arslantepe ile ilgili sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da ilginç mesajlar vereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YEREL İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYORUZ

Gizemli Tarih programının yazar ve yönetmeni Talha Eyüboğlu ise, "Benim için Malatya'nın farklı bir özelliği de var. 10 yıl önce öğrencilik dönemimde Malatya Gençlik Konseyiyle bir çalışma yapmak için Malatya'ya gelmiştim. O dönemde de Malatya'da ilgiyle karşılanmıştık. Geçen zaman şunu gösterdi; tarih onu anlatanlar ve ona sahip çıkanlar olduğu sürece kıymetli hale geliyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Biz her zaman TRT ekibi olarak yerel ile birlikte hareket etmekten büyük mutluluk duyduk ve enerji aldık. Özellikle kültüre sahip çıkan yerel yönetimler bu konuda her zaman birkaç adım daha önce. Çünkü bu topraklar birçok şeyin ilki. İlk tapınak, ilk kent ve bugün karşımızda ilk devlet duruyor. Malatya sadece Arslantepe ile değil diğer tarihsel bağlarıyla da, neolitik çağa kadar olan geçmişiyle de ele alınması gereken ve bu konuyla ilgili bütün uzmanların yerinde görmesi gereken bütün potansiyeli bugün bize sunuyor. Bizde bunu en iyi şekilde ifade etmeye çalışacağız" dedi.

İLGİYLE TAKİP EDİLEN BİR PROGRAM

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Gizemli Tarih programını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Başkan Gürkan, "Gizemli Tarih programı geniş kitlelere ulaşan ve tarihimizde gizli kalan, tarihin derinliklerinde üstü örtülmüş, küllenmiş olayları gün yüzüne çıkarıp, geçmiş tarihimizle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında önemli görevler ifa ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda Arslantepe, Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak UNESCO'da yer aldı. İnşallah Arslantepe'nin çalışmalarını Hikmet hocamız ve yönetmenimiz Talha Bey güzel bir şekilde yansıtacaklar. Daha önce Çatalhöyük ve Göbeklitepe'de güzel çalışmalar oldu. Arslantepe'de de bu çalışmaları yansıtacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

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