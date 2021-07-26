Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
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Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)

Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'DA KALICI LİSTE SEVİNCİUNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesiyle, kentte sevinç yaşandı.

MALATYA'DA KALICI LİSTE SEVİNCİ

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesiyle, kentte sevinç yaşandı. Malatya Valisi Aydın Baruş ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ile Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti.Ziyarette konuşan Vali Aydın Baruş, yoğun bir çalışma sonrası Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girdiğini söyledi. Milletvekili Çalık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu cep telefonuyla arayıp emeklerinden dolayı teşekkür etti. Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesiyle kentte sevinç yaşandı.


Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)
Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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