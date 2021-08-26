Arslantepe Höyüğü'nde ömür geçiren arkeologların UNESCO sevinci

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması, bölgede yaklaşık 60 yıldır kazı yapan İtalyan arkeologları mutlu etti.

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması, bölgede yaklaşık 60 yıldır kazı yapan İtalyan arkeologları mutlu etti.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, AA muhabirine, höyükte dünyanın ilk sarayının bulunduğunu ve burada ilk devlet sisteminin kalıntılarına rastladıklarını anımsattı.

Restelli, Arslantepe'nin bu yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girdiğini hatırlatarak, "Biz çok memnunuz. Bizim ekip 60 yıldır burada çalıştı ve bizim için en önemli hediye diyebilirim. Biz akademisyeniz, bilim için çalışıyoruz. Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk, şimdi UNESCO ile Arslantepe'nin önemini dünya anladı ve bundan çok memnunuz. Bu çok önemli bizim için ve bu gelişme bize onur veriyor." diye konuştu.

Restelli, Arslantepe Höyüğü'nün hayatı için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arslantepe kazılarına öğrenciyken başladım İlk olarak staj yapmak için 1996 yılında buraya geldim. O yıl, kral mezarı bulduk, çok şanslıydım. Ondan sonra her yıl geldim, burada her yıl o kadar güzel şeyler ve tarih anlatan şeyler çıkıyordu ki o heyecanımı anlatamam. Bazen işimiz bize çok zor geliyor ancak buraya gelince, iki ay çalışınca bize enerji veriyor çünkü o kadar güzel bir yer, o kadar bilgi veren bir yer ki bazen ben bile inanamıyorum."

Evli olduğunu, 16 ve 13 yaşlarında 2 çocuğunun olduğunu aktaran Restelli, "Çocuklarım da buraya benimle çok geldiler. Her yıl burada benimle kalıyorlar, yaşıyorlar, burayı seviyorlar. Ama bu durum, sadece iş değil. Yaşım 50'ye geliyor. Buraya 26 yılımı verdim. Kolay değil, yıllar geçiyor. Burada geçirdiğim zaman için ben hep çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Restelli, bu yılki kazılara 10 gün önce başladıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Benim hayatım, işim, araştırmam, her şeyim buradan geliyor"

Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaparak emekli olan Prof. Dr. Marcella Frangipane ise 28 yaşında başladığı Arslantepe kazılarında 45 sene çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası benim için çok önemli. Benim hayatım, işim, araştırmam, her şeyim buradan geliyor. Arkeoloji çok uzun bir iş, kısa zaman olmaz, Arslantepe her sene daha güzel, daha önemli sonuçlar verdi. Arslantepe, Anadolu için, Mezopotamya ve dünya için önemli. 2013'te biz bir saray bulduk. O saray çok önemli. Bu sarayda devlet sistemi de başladı. Yine biz burada 5 bin parça mühür baskısı bulduk. Bunları rekonstrüksiyon yaptık. Bu mühür baskılarından burada bürokrasinin başladığını gördük. Yazı yok o dönem ama mührü imza gibi kontrol için kullanmışlar. Buranın önemini anlatmak için 2013'te UNESCO'ya başvurmak için hareket geçtik. 8 yıllık çalışmayla iyi sonuç elde edildi. Ben çok memnunum. Umarım gelecek, Arslantepe için daha iyi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine