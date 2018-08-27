Arsenal Teknik Direktörü Emery: Özil'le Tartıştığımız İçin Kadroya Alınmadığı Doğru Değil

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'ın Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in bu haftaki West Ham maçına, antrenmanda kendisiyle tartıştığı için kadroya alınmadığı iddialarını yalanladı.

ESPN Brezilya muhabiri Joao Castelo-Branco, Twitter mesajında 'kulüple bağlantılı birden fazla kaynağa dayanarak' son dönemde performansı eleştirilen ve motivasyonu eksik bulunan Özil'in Cuma günü Emery ile tartıştıktan sonra bağırarak antrenman sahasını terk ettiğini öne sürmüştü.

Emery bir gün önce Özil'i takımın beş kaptanından biri seçmişti. Ancak teknik direktör, "Arsenal ailesinin ferdi" dediği Özil'in eleştirilerle baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini söylemişti.

'Doktora sorun'

Unai Emery bu iddialara "Özil kendisini iyi hissetmediği için maça çıkmadı. Bunları kim uyduruyor anlamıyorum. Kulüp doktoruna sorun" diyerek yanıt verdi.

Arsenal'ın 3-1 yendiği West Ham maçında Özil'in yerine Ramsey oynamıştı.



'Özil'I Galatasaray'a satma zamanı geldi'

Bazı İngiliz gazeteleri ve YouTube videoları altındaki taraftar yorumlarında son dönemde Özil'le ilgili sert eleştiriler yapılıyor. Arsenal'in en çok kazanan oyuncusu olan Özil'in haftalık 350 bin sterlin ücreti haketmediği Çin'e ya da Galatasaray'a satılması gerektiği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mayıs'ta Londra'da fotoğraf çektirdiği için eleştirilen ve Almanya milli takımından ırkçılığa maruz kaldığını söyleyerek ayrılan Özil, iki hafta önce Arsenal'in Chelsea'ya 3-2 yenildiği maçın 68'inci dakikasında oyundan alınmıştı.

8 kez hastalık gerekçesi

İstatistikler, Özil'in takımında, Alex Iwobi dışındaki orta saha oyuncularından daha az koştuğu ve daha az top kazanma yüzdesine sahip olduğuna işaret ediyor.

Özil, Arsenal'da Aralık 2016'dan bu yana sekiz kez hastalık nedeniyle maça çıkmadı.

Aynı dönemde bir kezden daha fazla hastalık yüzünden maça çıkmayan Arsenal futbolcusu yok.

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