Arrow'un Final Sezonunda, Bazı Karakterler Diziye Geri Dönecek

7 Sezon ve 150 bölümün ardından Arrow, bu yılın sonlarına doğru tekrardan bizlerle olacak. TVLine ile yaptığı röportajda Arrow ile ilgili bazı bilgiler veren dizi sorumlusu Beth Schwartz, karakterlerin geri gelip gelmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Schwartz, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"(Düşünecek) birçok karakter bulunuyor. Çok fazla karakter. Biz de bunları düşünüyoruz çünkü hayranlarımızın sevdiği ve görmek istediği karakterleri bizler de seviyoruz. Bu sebeple herkesin güzel bir final sezonu deneyimlemesi için elimizden geleni yapacağız."

Karakterleri direkt olarak isimleriyle anmasa da birçok kişinin geri geleceğini söyleyen Scwhartz, yalnızca 10 bölüm içerisine ne kadar kişi sıkıştırabilirlerse o kadar kişinin geri dönebileceğinden bahsetti. Röportajında kimi istediklerine dair beyin fırtınası yaptıklarından bahseden Schwartz, her bölümün çok güzel olacağını ve sezonun genel olarak çok güzel olacağını belirtti.

Arrow'un sinopsisine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

"Devasa bir gemi kazasının ardından milyarder playboy Oliver Queen (Stephen Amell) kayıplara karışmıştır ve Kuzey Çin Denizi'nde bulunan bir adada bulunmadan önce beş yıl boyunca öldüğü sanılmıştır. Star City'ye, evine dönen Queen, ailesinin yaptığı hataları düzelterek adalet için savaşır. Green Arrow olarak hayatına devam eden Oliver, içerisinde John Diggle (David Ramsey), Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), Roy Harper (Colton Haynes), Rene Ramirez (Rick Gonzalez), Dinah Drake (Juliana Harkavy), Curtis Holt (Echo Kellum) ve Laurel Lance'in (Katie Cassidy)de bulunduğu bir ekibin de yardımıyla başarılı bir şekilde şehrini kurtarır. Oliver Queen, Arrow'un final sezonunda gerçekten bir kahraman olmanın ne demek olduğuyla yüzmek zorunda kalacak."