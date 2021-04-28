Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor

Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca ilçe giriş ve çıkılarındaki refüjler ağalandırılıyor.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca ilçe giriş ve çıkılarındaki refüjler ağalandırılıyor.

Arpaçay Belediyesi kavşak ve orta refüjlerde ağaçlandırma, çiçek dikimi, çim budama ve çeşitli peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Arpaçay'ın birçok noktasında yer alan dinleme alanları, parklar, orta refüjler ve kavşaklarda modern ve gelişen şehircilik anlayışına uygun düzenlemeler yapan belediye, sık periyotlarla yeşil alanların bakım ve peyzaj çalışmasını da baharla birlikte gerçekleştiriyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı.

Arpaçay Meydanı'nda yaptığı park ve bahçelerle birlikte ilçe merkezi giriş çıkışları asfalt kaplanmasıyla refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını belirten Başkan Erçetin Altay, "Arpaçay'da birçok projeyi tamamlandık, alt yapısı tamamlanan kavşaklar ve orta refüjler modern bir görünüme kavuştu. Şimdi de ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Belediye ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan refüjleri ağaçlandırırken, ilçe merkezinde çiçek, çim ve ağaç buda çalışmaları yürütüyor. - KARS

Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor
Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor
Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor
Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burak Sergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arpaçay Belediyesi refüjleri ağaçlandıryor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:20:52. #1.16#

title