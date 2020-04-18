AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?
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Özge Özberk, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Antalya, Sinema, Güncel

AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?

Cem Yılmaz'ın GORA filminin devamında hazırladığı AROG: Bir Yontma Taş Filmi, komutan Logar'ın intikamı üzerine Arif'i 1 milyon yıl geçmişe göndermesiyle başlar. Başrollerde Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven gibi isimler yer alıyor. AROG karakterleri, sinemanın en sevilenleri arasındaydı. Peki, AROG nerede çekilmişti?

18.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:50
AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?

Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz'ın yönetmen olarak bulunduğu, senaryosunu yine Cem Yılmaz'ın yazdığı AROG filmi, Türk sinemasında çekilmiş en pahalı film olara biliniyor. Film 4 Aralık 2008'de vizyona girdi. Toplumsal eleştirileri komedi unsurlarıyla birleştirerek izleyene sunan AROG filmi, Afyon ve Antalya'da çekildi. AROG filmi fragmanı haberimizde.

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AROG FİLMİ OYUNCULARI

Gora'nın ardından devam filmi olarak 2008 yılında vizyona giren AROG filminde, Arif, taş devrinde ve o dönemin insanlarıyla mücadele ederek, ailesine dönmeye çalışır. Arog'un başarılı oyuncu kadrosunda ise;

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özge Özberk, Ozan Güven, Özkan Uğur, Nil Karaibrahimgil, Rıdvan Dilmeni, Hasan Kaçan, Metin Keçeci, Muhittin Korkmaz, Tihulu, Cem Korkmaz, Sabri Günay, Ethel Mulinas, Emre Demirkapı, Kaan Öztop, İlker Ayrık.

AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?

AROG FİLMİ KONUSU

Gora gezegeninde yaşadığı maceranın ardından sevdiği kadın Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif, mutlu bir yaşam kurmuş, doğacak çocuklarının tatlı telaşı içinde yaşamını sürdürmektedir.

AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?

Dünyada yaşam, kusursuz şekilde sürerken, Gora gezegeninde de hain bir plan işlemeye başlamıştır. Logar ve has adamı Tihulu bu planın baş kahramanlarıdır. Logar, tüm evrendeki en büyük düşmanı Arif'den intikam almaya yemin etmiştir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olacağını düşünen Logar daha acı verici bir yöntem bulmuştur, Arif'i 1 milyon yıl öncesine göndermek... Logar'ın kusursuz planı sayesinde 1 milyon yıl önce yaşayanlar da Arif ile tanışma fırsatına sahip olacaklardır.

AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?

Gittiği döneme ait insanlarla kısa sürede kaynaşan Arif, yaşadığı yüzyıldaki medeniyetleri de oraya taşır. Hamile olan eşine dönmek için en acilinden teknolojik olarak ilerleme sağlayıp zaman makinası yapmalıdır. Fakat bu girişimlerden rahatsız olan taş devri sakinleri, Arif'i zorlayacaktır. Arif'i ailesinden, sevdiklerinden uzak dönemde neler bekliyor?

AROG NEREDE ÇEKİLDİ?

Gora'dan 4 yıl sonra çekilen AROG filmi, taş devrinde geçer. Oysa ki Gora, uzayda yaşanılanları konu ediniyordu. Komedi türündeki film birçok Avrupa ülkesinde de vizyona girmişti. Filmin çekimleri Antalya'ya bağlı Kurşunlu köyü ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapıldı.

AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?
AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?
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