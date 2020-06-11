Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk ve Karadağ'dan çıkamayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde özel seferle yurda dönüyor.

11.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk ve Karadağ'dan çıkamayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde özel seferle yurda dönüyor.

Vatandaşlar, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'ndan Türkiye'ye uğurlandı.

Türkiye dönenler arasında bulunan Halil Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylık süre zarfında Kovid-19'dan kaynaklı sıkıntılardan dışarıya bile çıkamadıklarını ifade ederek, "Şimdi ise ülkemize dönmek nasip oldu. Bunu sağlayan özellikle konsolosluk çalışanlarımıza, sayın büyükelçimize ve konsolosumuza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bizim için çok büyük bir önem taşıyordu." dedi.

Aylardır ailesiyle doğru dürüst iletişime geçemediğini söyleyen Önen, "Şimdi ise onlara kavuşma zamanı geldi. Bu uçuşu gerçekleştiren Air Albania'ya ve Arnavutluk hükümetine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Diğer bir Türk vatandaşı Necmi Çetin ise Arnavutluk'a iş için geldiğini belirterek, "Koronavirüs yüzünden burada kaldık. Üç aydır buradayız. Çalışmamız bitti ve Türkiye'ye dönüyoruz. Bize buradaki desteklerinden dolayı devletimize, konsolosluğumuza teşekkür ediyoruz. İşimizi de bitirdik. Çok şükür dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Air Albania havayolu şirketi uçağıyla gerçekleşen seferde, Arnavutluk ve Karadağ'da geçici olarak ikamet eden veya çalışan 124 Türk vatandaşı bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da mahsur kalan Türk vatandaşları da daha önce birkaç grup halinde yurda getirilmişti.

Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 22:07:09. #1.14#
title