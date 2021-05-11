Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, Tiran'daki engelli çocuklara yardımda bulundu
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Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, Tiran'daki engelli çocuklara yardımda bulundu

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, Tiran'daki engelli çocuklara yardımda bulundu
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu üyeleri, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki engelli çocuklara yardımda bulundu.

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu üyeleri, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki engelli çocuklara yardımda bulundu.

"Merhamet Sadakası" Hayırseverlik Derneği koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, çocuklar için eğlence programı da düzenlendi.

Etkinliğe ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Onursal Başkanı da olan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük de katıldı.

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATTSO'daki girişimci iş adamlarıyla bölgedeki 20-25 down sendromlu çocuğa yardım ettiklerini söyledi.

Çocukların birçok şeye ihtiyacı olduğunu anlatan Yörük, onlara hijyen malzemesi ve eğitimlerini tamamlayabilecek eğitici oyuncaklar getirdiklerini kaydetti.

Yardım ve desteklerinin bitmeyeceğini belirten Yörük, "Çocuklarımız ne talep ediyorsa her zaman Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği olarak çocukların yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle ve yönlendirmesiyle Arnavut kardeşlerimizin çocuklarının her zaman yanındayız ve destek olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

ATTSO Başkan Yardımcısı Özlem Arman da çocukları tanımaktan çok memnun olduklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

"Merhamet Sadakası" Hayırseverlik Derneği Başkanı Besar Kastrati ise Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin her zaman engelli bireylerle ilgilendiğini söyledi.

Yardım paketlerinde yiyecek, hijyen malzemeleri, ofis malzemeleri ve oyuncaklar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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