Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri

13.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:29

Cihat Aşkın'ın Arnavutluk'ta vereceği konser öncesinde yaşanan deprem nedeniyle sanatçının talebi üzerine Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen konserde, kemanda Dilara Yıldırım, Fikret Diril ve viyolonselde Beliz Güney sahne aldı.

Yaratıcı Çocuklar Derneği yarına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen bu anlamlı ve özel geceye, Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Nikolay Dimitrov, Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgar Ortodoks Kiliseler Yönetim Kurulu Kiryako Liaze, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve Ebru Sanver gibi cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.

Kaynak: Bültenler