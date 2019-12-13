Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri
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Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri

Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı katkılarıyla Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesi'nde Oda Müziği konseri gerçekleştirildi.

13.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:29
Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri

Cihat Aşkın'ın 'ta vereceği konser öncesinde yaşanan deprem nedeniyle sanatçının talebi üzerine Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen konserde, kemanda Dilara Yıldırım, Fikret Diril ve viyolonselde Beliz Güney sahne aldı.

Yaratıcı Çocuklar Derneği yarına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen bu anlamlı ve özel geceye, Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Nikolay Dimitrov, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgar Ortodoks Kiliseler Yönetim Kurulu Kiryako Liaze, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve Ebru Sanver gibi cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.

Kaynak: Bültenler
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