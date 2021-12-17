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Arnavutluk'ta "Medya Akademisi" sona erdi

Arnavutluk'ta
AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 10 gün süren Medya Akademisi sona erdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 10 gün süren Medya Akademisi sona erdi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve TRT iş birliğinde düzenlenen Medya Akademisi kapsamında Türkiye ve Arnavutluk'tan medya uzmanları eğitim verdi.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, kapanış programında katılımcılara verdiği eğitimde, sosyal medya uygulamaları, analiz metotları, kriz haber ciliği gibi farklı konuları ele aldı.

İşbilir, AA muhabirine, "Biz de Anadolu Ajansı olarak bu eğitime katkıda bulunuyoruz. Dün arkadaşlarımıza analiz metotları üzerine ve kriz haber ciliğinde Anadolu Ajansı örneği üzerine çalışma yaptık." dedi.

Bugün ikinci günün eğitimlerini yaptıklarını söyleyen İşbilir, "İkinci günde sosyal medya uygulamalarını çalışacağız arkadaşlarımızla. Sonra da her bir arkadaşımız, tüm katılımcılar, yapmış oldukları analizleri, çalışmaları bizlere ayrı ayrı sunacaklar." diye konuştu.

Bu çalışmaya çok önem verdiklerini dile getiren İşbilir, "Çünkü Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Buradaki medya kapasitesinin gelişmesinin aramızdaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Medya Akademisine katılanlardan İstanbul Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu Sara Tuyani de şu anda belgesel yapımcısı olarak çalıştığını ifade ederek, bu akademinin kendisine oldukça değerli bir tecrübe kattığını vurguladı.

Tuyani, "Bu kapsamda sağlanan teori ve pratik kısmı, medyanın birçok alanında işimize yarayacaktır. Bu eğitimden son derece memnunum." şeklinde konuştu.

Bir diğer katılımcı "Aleksandër Xhuvani" Üniversitesi Gazetecilik ve İngiliz Dili Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ani Kola ise bu eğitimin kendileri için çok iyi bir şans olduğunu söyleyerek, "Çatışmalar, gazeteciler hakkında bilgi aldık. Şimdiye kadar pratikte görmediğim ve sadece teoride bildiğim birçok şeyi burada gördüm. Teori ve pratiği çok mükemmel bir şekilde birleştirerek çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen akademiye, Arnavutluk'taki medya çalışanları ile gazetecilik, siyaset bilimi, diplomasi, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda eğitim gören yaklaşık 20 kişi katıldı.

Arnavutluk'ta Medya Akademisi sona erdi

Arnavutluk'ta Medya Akademisi sona erdi

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