Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Aksal Açıklaması
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Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Aksal Açıklaması

Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Aksal Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde belirttiği gibi 7 ülke ile çıktığımız yolda şu an 23 ülkenin yer aldığı bir aile olduk.

Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde belirttiği gibi 7 ülke ile çıktığımız yolda şu an 23 ülkenin yer aldığı bir aile olduk. Sadece siyasi-ekonomik birlikteliğin değil, demokrasi ve adalet temelinde gerçekleşecek her türlü iş birliğinin de tesis edileceği bir masa oluşturduk" dedi.

Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'ne katıldı. Aksal, 'Komşular Birlikte Görür: Bölgesel Dayanışmanın Geleceği İçin İş Birliği Mekanizmalarının Güçlendirilmesi' temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, "Ülkemizin gözbebeği turizm şehirlerinden Antalya; Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından çok önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Burada 11 ülkeden gelen meclis başkanları ile birlikte bölgesel işbirliği süreçleri ve dayanışma geleceği için stratejilerimizi ele alacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde belirttiği gibi 7 ülke ile çıktığımız yolda şu an 23 ülkenin yer aldığı bir aile olduk. Sadece siyasi-ekonomik birlikteliğin değil, demokrasi ve adalet temelinde gerçekleşecek her türlü iş birliğinin de tesis edileceği bir masa oluşturduk" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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