Arnavutlar Türk mü? Arnavutluk vize istiyor mu? Arnavutluk Türk mü, müslüman mı?
Resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti olan ülke, Balkanlar'da bir ülkedir. Arnavutluk vize istiyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır. İyon Denizi ile Adriyatik Denizi arasındaki Otranto Boğazı'nın karşısındaki İtalya'ya uzaklığı 72 km'den (45 mi) daha azdır. Arnavutluk Türk mü, müslüman mı? Arnavutlar Türk mü?
Arnavutlar Türk mü? Arnavutluk vize istiyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Youtube vloglarında sık sık Arnavutluk ziyareti yapan Youtuberların ardından vatandaşlar da Arnavutluk hakkında detayları inceliyor. Peki,Arnavutluk Türk mü, müslüman mı?
vatandaşlarından 180 gün içerisinde 90 gün yapacakları seyahatleri için vize istememektir. Bu anlaşmaya umuma mahsus (bordo), hizmet (gri), hususi (yeşil) ve diplomatik (siyah) pasaportu olan tüm vatandaşlar dahildir. Arnavutluk sadece Türkiye'ye değil dünya üzerindeki birçok ülkeye de vize muafiyeti uygulamaktadır.
|Andora
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Azerbaycan
Avustralya
Bahamalar
Bahreyn
Barbados
Bosna Hersek
Brezilya
Brunei
El Salvador
Ermenistan
Kanada
Şili
Kostarika
Guatemala
|Honduras
Hong Kong
İsrail
Japonya
Kuveyt
Kosova
Makao
Kuzey Makedonya
Malezya
Mauritus
Meksika
Moldova
Monako
Karadağ
Kazakistan
Yeni Zellanda
Nikaragua
|Panama
Paraguay
Saint Kitts ve Nevis
San Marino
Sırbistan
Seyşeller
Singapur
Güney Kore
Vatikan
Tayvan
Birleşik Arap Emirlikleri
Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Büyükelçi Bilal Şimşir'in tespitlerine göre Arnavutluk dışında Kosova ve Makedonya'nın tamamı ile Kuzey Yunanistan'daki Müslümanların tamamı Arna- vut olarak görülmekteydi. Arnavutlara göre anılan bölgelerdeki Türkler de aslında Arnavut'tur, Türk değildir.
2011 Nüfus sayımında Arnavut vatandaşlarının dine ilişkin beyanları şu şekildedir; % 56.7 İslam, % 10.03 Roma Katoliği, % 6.75 Arnavut Ortodoks, % 5.49 belli bir dine bağlı değil, % 2.5 Ateist, % 2.09 Bektaşi, % 0.14 Protestan/Evanjelikal. ... Ayrıca Arnavutluk'un en büyük cami de yine İşkodra'dadır.
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