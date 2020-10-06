Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi
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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi

06.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:40

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç kız hafriyat kamyonunun üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Otomobiliyle genç kıza çarpan sürücünün ardına bakmadan kaçtığı ileri sürüldü.

Habipler-Arnavutköy yolunu Kayabaşı mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kayabaşı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındakiE. Nur Balgün isimli genç kıza seyir halindeki otomobil çarptı. Genç kıza çarpan otomobilin sürücüsü ardına bakmadan kaçtı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu yerde yatan genç kızın üzerinden geçti. Genç kızın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin arından genç kızı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazanın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, genç kızın üzerinden kamyonla geçen sürücü T.K'ın ifadesini aldı. Genç kızın yardımına ilk koşanlardan olan bir vatandaş, genç kıza önce bir otomobilin çarptığını, çarpan otomobil sürücüsünün ardına bakmadan kaçtığını, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç kızın üzerinden ise arkadan gelen kamyonun geçtiğini söyledi.

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi
Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi
Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi
Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi
Haber Yorumları (1)
ÜTOPYA: Allah rahmet eylesin. Ne çok acı var...
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