ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi Sarıdede Sokağı'nda bulunan, Hacımaşlı Camii'nin minaresinin yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Lodostan en çok etkilenen yerlerden biri de Arnavutköy oldu. Hacımaşlı Camii'nin 25 yıllık minaresi de lodos fırtınasında zarar gördü. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Müftülüğü, cami minaresinin incelenmesi için Arnavutköy Belediyesi'ne talepte bulundu. Yapılan incelemelerin ardından caminin minaresinin kontrollü olarak sökülmesine karar verildi. Minarenin söküm işlemi sırasında çevreye zarar vermemesi için belirlenen bazı taşları kesildi. Açılan deliklerden geçirilen zincirlerle minare vinç ile sabitlendi. Daha sonra gövdeye bağlanan çelik halat ile minarenin üst bölgesiyle ile alt bölgesi birbirinden ayrıldı. Sökülen ilk kısım vinç ile yere indirildi. O anlar havadan da görüntülendi.

"MÜFTÜLÜK YIKILMASI İÇİN TALEPTE BULUNDU"

"MİNARENİN TAŞLARI DÜŞÜYORDU"

"USTALAR ZAMANINDA KÖTÜ MALZEME KULLANMIŞ"

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde doğup büyüyen 72 yaşındaki Yaşar Aksoy, "Yolumuzun dibi herhangi bir vatandaşa veya arabaya zarar vermeden yıkılması iyi oldu. Ustalar zamanında minareyi yaparken kötü malzeme kullanmış. Dokunduğumuzda bile dökülüyor. Bugün yıkılmasa zaten yarın kendisi yıkılacaktı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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