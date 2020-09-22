Kaza yapan oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi: Sat dedim motoru, dinletemedim İstanbul'da otomobille bir motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün olay yerine gelen annesi sinir krizi geçirdi. Acılı anne "Sat dedim motoru, dinletemedim" diyerek bir süre kaza yerinde ağladı.

Arnavutköy'de motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yerine gelen ve oğlunun yaralı bir şekilde yerde yattığını gören annesi sinir krizleri geçirdi. Anneyi, çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kaza, Arnavutköy Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Oktay Acar'ın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Oktay Acar, yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen Oktay Acar'ın annesi, oğlunu yerde hareketsiz yatarken görünce sinir krizleri geçirdi. Yaralı Acar'ın yanına gelmek isteyen yakınlarına polis ekipleri izin vermedi. Yaralı Acar'a olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SAT DEDİM BU MOTORU, DİNLEMEDİ"

Ambulansla hastaneye götürülen oğlunun motosikletine tekme atan anne, "Sat dedim bu motoru, sat dedim ama dinlemedi" dedi. Oktay Acar'ın kullandığı motosikletle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsünün ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün