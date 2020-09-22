Kaza yapan oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi: Sat dedim motoru, dinletemedim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaza yapan oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi: Sat dedim motoru, dinletemedim

İstanbul'da otomobille bir motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün olay yerine gelen annesi sinir krizi geçirdi. Acılı anne "Sat dedim motoru, dinletemedim" diyerek bir süre kaza yerinde ağladı.

22.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:47

Arnavutköy'de motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yerine gelen ve oğlunun yaralı bir şekilde yerde yattığını gören annesi sinir krizleri geçirdi. Anneyi, çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kaza, Arnavutköy Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Oktay Acar'ın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Oktay Acar, yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen Oktay Acar'ın annesi, oğlunu yerde hareketsiz yatarken görünce sinir krizleri geçirdi. Yaralı Acar'ın yanına gelmek isteyen yakınlarına polis ekipleri izin vermedi. Yaralı Acar'a olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SAT DEDİM BU MOTORU, DİNLEMEDİ"

Ambulansla hastaneye götürülen oğlunun motosikletine tekme atan anne, "Sat dedim bu motoru, sat dedim ama dinlemedi" dedi. Oktay Acar'ın kullandığı motosikletle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsünün ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi: Sat dedim motoru, dinletemedim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün

Haber Yorumları (3)
MERT: Bu sefer kefeni yırtmış, diğer sefere Azrail götürür bunu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADANALI: Yollar caddeler vede özellikle ara sokaklar bu motorlardan pat pat seslerinden durulmuyor. Ne bir kask var nede özenli kurallı bir kullanım sözkonusu! Bıktık!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
.....: Bana kızmasınlar ama ben bu 60 plakaların düzgün araba kullandıklarını hiç görmedim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Vedat Muriqi Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaza yapan oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi: Sat dedim motoru, dinletemedim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:12:11. #1.15#
title