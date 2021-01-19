Kayan minibüsü durdurmak isterken metrelerce sürüklendi! Sürücünün ölümden döndüğü o anlar kamerada
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Kayan minibüsü durdurmak isterken metrelerce sürüklendi! Sürücünün ölümden döndüğü o anlar kamerada

19.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:19

Arnavutköy'de bir kişi aracının camlarını silerken, vitesi boşta olan araç kaymaya başladı. Şahıs refleksle araca asılırken, az daha canından oluyordu. Aracını durdurmak isteyen kişinin ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün meydana geldi. Park halindeki minibüs, sürücüsünün çıkarak ön camlarını sildiği sırada hareket etmeye başladı. Sürücü, durdurmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü, aracın altında kaldı.

ARAÇLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ

Bir süre araçla birlikte sürüklenen sürücü, kendisini yana atarak kurtuldu. Vitesinin boşta kaldığı sanılan araç, önce cadde üzerindeki çöp konteynerine, ardından park halindeki bir araç ile inşaat malzemelerine çarparak durabildi.

Arnavutköy'de kayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyordu

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Aracın altında bir kişinin sürüklendiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı ve adından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücünün aracın altında sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de kayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyordu

"ALLAH'TAN ARABAYA VURDU YOKSA AŞAĞIYA GİDERDİ"

Görgü tanıklarından Mustafa Doğan, "Aracın sürücüsü yukarıda camları siliyormuş. Arabanın vitesi boştaymış. Yaklaşık 800 metre kendi kendine gitmiş. Bir yere veya bir insana çarpmamış sadece bir çöp bidonuna çarpmış. Ben de oturuyordum. Ses geldi, baktığımda araba vurmuştu. Allah'tan bu arabaya vurdu yoksa aşağıya doğru giderdi" dedi.

Kayan minibüsü durdurmak isterken metrelerce sürüklendi! Sürücünün ölümden döndüğü o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

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