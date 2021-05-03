Son dakika haberi | Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın
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Son dakika haberi | Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın Arnavutköy'de gece saatlerinde izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş yerinde büyük hasar oluştu.

Olay, saat 05: 00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken iş yerinde büyük hasar oluştu. Olayda yaralanma veya can kaybı ise yaşanmadı.

Son dakika haberi | Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın
Son dakika haberi | Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın
Son dakika haberi | Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın
Son dakika haberi | Arnavutköy'de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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