ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

05.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:30

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eve gelerek eşi ve çocuğunu rehin aldı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eve gelerek eşi ve çocuğunu rehin aldı. Polisin ikna çabaları sonucu eşi ve çocuğunu bırakan kişi kendini eve kapattı. Saatler süren ikna çabalarının ardından polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan sitede saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçkin K. öğlen saatlerinde sitenin duvarlarından atlayarak içeriye girdi. Seçkin K., daha önce defalarca kez darp ettiği ve felç kalmasına neden olduğu öne sürülen eşi ve çocuğunun yaşadığı daireye zorla girdi. Şüpheli, eşi ve çocuğunu rehin aldı. Tartışma ve sesleri duyan site sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda şüpheli, eşi Ayşenur K.ve kızı Almina K. 'yı polis ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolleri yapılan anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği'ne götürüldü.

Seçkin K., bu sefer de kendisini eve hapsetti. Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen Seçkin K. için özel harekat polisleri istendi. Evden bir el silah sesi duyan ekipler eve girmeye hazırlanırken Seçkin K. tekrar ekiplerle irtibat kurdu ve avukatının olay yerine gelmesini istedi. Şüphelinin avukatının olay yerine gelmesi üzerine ikna olarak polise teslim olan Seçkin K. gözaltına alındı.

SİTEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekipler site içerisinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların güvenliği açısından olayın yaşandığı sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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