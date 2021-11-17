Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler
İstanbul Arnavutköy'de silah sesleri duyan vatandaşlar ve polisler, takip ettikleri kan izleri sonucunda 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun cansız bedenine ulaştı. Talihsiz adamın defalarca bıçaklandığı belirtildi. Sokağa kadar ulaşan kan izlerinin ise saldırganlardan birine ait olduğu düşünülüyor.
Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülen vatandaşın katilini bulmak için çalışma başlatıldı. Anadolu Mahallesi'nde 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi.
KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ
Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İZLER SOKAĞA KADAR DEVAM EDİYOR
Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri