Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu
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Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne bir kişi gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle geldi. Şahıs, koronavirüs şüphesiyle özel kıyafetli sağlık personelleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi. Şahsın Rusya'da, Çin mallarının satıldığı bir pazarda çalıştığı öğrenildi.

02.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:17
Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu

İstanbul 'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

ÇİN PAZARINDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu
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HABER YORUMLARI (2)

  • BEYİNÜS:
    yaw çinden gelenleri havaalanında muayene etmiyor mu devlet. . sağlık bakanlığı kızılay para peşinde koşacağınıza vatandaşınla ilgilen. . bi yayılırsa bizim millet hastaneye değil hacıya hocaya koşar. . ordanda tüm ülkeye yayılır. .
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