Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne bir kişi gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle geldi. Şahıs, koronavirüs şüphesiyle özel kıyafetli sağlık personelleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi. Şahsın Rusya'da, Çin mallarının satıldığı bir pazarda çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.
BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.
ÇİN PAZARINDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.
Haber Videosu: Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu
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korona geldi herkes vaziyet alsın :pCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaw çinden gelenleri havaalanında muayene etmiyor mu devlet. . sağlık bakanlığı kızılay para peşinde koşacağınıza vatandaşınla ilgilen. . bi yayılırsa bizim millet hastaneye değil hacıya hocaya koşar. . ordanda tüm ülkeye yayılır. .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır