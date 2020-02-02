Arnavutköy'de, çin pazarında çalışan kişi önlemi
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Arnavutköy'de, çin pazarında çalışan kişi önlemi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu.

02.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 08:56
Arnavutköy'de, çin pazarında çalışan kişi önlemi

'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin 'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Arnavutköy'de, çin pazarında çalışan kişi önlemi
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