Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu
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Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

07.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:12

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu
Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu
Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu
Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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