Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı

İSTANBUL Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın çocuklara yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Çocuk Atölyesi, miniklerin yoğun katılımıyla ücretsiz eğitimlerine devam ediyor.

Yakın zamanda kullanıma açılan ve 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet veren Arnavutköy Belediye Çocuk Atölyesi, verdiği eğitimler ile çocuklar için, sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kişisel beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Arnavutköy'de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi verdiği eğitimlerle çocukların teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak durmasını, kendine güvenen, paylaşmayı bilen, takım ruhu gelişen, hayal gücü ve iletişim becerisi kazanan, sorumluluk sahibi kendisine ve çevresine saygılı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Miniklerden, mini sergi

Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi'nin vazgeçilmez atölyelerinden bir olan ebru atölyesi, miniklerin yoğun katılımıyla eğitimlerini sürdürüyor. Fırça ve boyaların gücünü hayal dünyaları ile buluşturan minikler, suyun üzerine renklerin kullanımını ebru atölyesinde öğrendi. Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi'nde 2 aylık eğitimlerini tamamlayan minikler, yaptıkları eserleriyle de mini bir sergi açtı.

"Çocuk atölyesi iyi ki açıldı"

Ebru atölyesinde eğitim alan 2. sınıf öğrencisi Öykü, "İlk annem kardeşimi getirmişti. Daha sonra bende gelmek istedim. Burada çok eğleniyorum. Şu an ebru sanatı yapıyoruz. En sevdiğim renkler olan turuncu ve maviyi kullanıyorum. Buraya gelmekten çok muyluyum. Çok güzel bir yer. İyi ki açıldı" dedi.

Yarıyılda kurslar randevusuz devam ediyor

Çocuk Atölyesi koordinatörü Hilal Sana Ulubaş, yarıyıl tatilinde çocuklarımıza farklılık olsun diye randevusuz yarıyı atölyelerini açıldığını belirterek, 2 hafta boyunca 30 dakikalık kurslarımız ile çocuklara ebru sanata, dene-yap atölyeleri, resim atölyesi ve geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturduklarını söyledi.