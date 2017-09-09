Arnavutköy Belediyesi 476 çocuğa toplu sünnet şöleni düzenledi



İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi 476 çocuğa sünnet töreni düzenledi. İmrahor Mesire Alanı'nda düzenlenen toplu sünnet şölenine aileleriyle birlikte katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.



Etkinlik alanına kurulan şişme parkta günboyu vakit geçiren çocuklar, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır yedi. Ayrıca çocuklar jonklör ve palyaço gösterisi etkinliklerine katılarak, sünnet düğünlerinin tadını çıkardı.



ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU



Pamuk şekeri çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Boran Morkoç, 'Çok eğleniyorum. Sünnet olduğum için çok mutluyum' dedi. 9 yaşındaki Berat Coşkun sünnet olduğu için büyümüş hissettiğini söylerken, 6 yaşındaki Yusuf Eren Cirit arkadaşlarıyla birlikte sünnet olma imkanı sundukları için Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür etti. 7 yaşındaki İsmail Acar ve 4 yaşındaki Çınar Başar da arkadaşlarıyla birlikte sünnet oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



'ÇOCUKLARIMIZIN SÜNNET MERASİMİNE KATKI SUNMAYA ÇALIŞTIK'



Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, sünnet sürecinin hastanelerde randevulu sistemle gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bu yıl 476 çocuğumuzun sünnet merasimine katkı sunmaya çalıştık. Hastanede tıbbi müdahaleler başladı. İnşallah önümüzdeki hafta okullar açılmadan çocuklarımızın cerrahi müdahaleleri de tamamlanmış olacak. Onlara anneleri, babaları ve tüm aile büyükleriyle ömür boyu huzur, sağlık ve afiyet diliyoruz' dedi.



Sünnet şöleninde 476 çocukla toplu fotoğraf çektiren Baltacı, çocukların ailelerini tek tek tebrik etti.



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(Tür: İstanbul)