ARMA 3 sistem gereksinimleri 2021! ARMA 3 kaç GB?

Oyunun geliştiricisi Bohemia Interactive 1999 yılında Prag, Çek Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan bağımsız video oyunu geliştiren ve yayınlayan bir video oyunu şirketidir. Arma 3 serbest dünya askeri simülasyon oyunudur. Arma serisinin ARMA 2'den sonra yayınlanmış son oyunudur.

Devasa bir askeri sandbox'ta gerçek savaş oyunu deneyimini yaşayın. Bu oyun, çok çeşitli tek ve çok oyunculu içerik, 20'den fazla araç ve 40 silah, sınırsız içerik oluşturma fırsatı ile bilgisayar için tasarlanmış birinci sınıf bir askeri oyundur.

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ARMA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM GEREKSİNİMLER

İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz veya AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce 9800GT/ AMD Radeon HD 5670/ Intel HD Graphics 4000, 512 MB VRAM

DirectX®: 10

ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX 4300 veya üzeri

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 660/ AMD Radeon HD 7800 Series, 2 GB VRAM

DirectX®: 11

ARMA 3 KAÇ GB?

ARMA 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum ile en az 45 GB boş alan gerekmektedir.

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