Arkut Dağı Kayak Merkezi yolunda bakım ve genişletme çalışması başlatıldı
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Arkut Dağı Kayak Merkezi yolunda bakım ve genişletme çalışması başlatıldı

Arkut Dağı Kayak Merkezi yolunda bakım ve genişletme çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Her yıl birçok ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Arkut Dağı Kayak Merkezi yolunda bakım ve genişletme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Her yıl birçok ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Arkut Dağı Kayak Merkezi yolunda bakım ve genişletme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yazılı açıklamasında, 5 şehir yaylasının ve kayak merkezinin yolunu kapsayan Arkut Dağı'nın yolunun bakıma alındığını duyurdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince keskin viraj ve kör noktaların bulunduğu Arkut Dağı yolundaki genişletme çalışmalarının birçok noktada tamamlanarak son aşamaya geldiğini bildiren Allar, yolun daha sonra sıcak asfaltla kaplanacağını kaydetti.

Allar, yerli ve yabancı turistlerin, çalışmaların sona ermesiyle daha nezih ve ferah seyahat konforuna ulaşacağını belirtti.

Kayak merkezinde her yıl şubat ve martta Türkiye ve Dünya Kayak Federasyonları tarafından kayaklı koşu branşında birçok ulusal ve uluslararası şampiyonanın düzenlendiğini anımsatan Allar, Gerede'nin, özellikle Arkut Dağı'ndaki kayak alanlarıyla kayaklı koşu branşının başkenti olmaya aday olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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