ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları başlıyor!

2. gün maçları için son 30 dakika!

60.000 TL ödül havuzu ve PCS5 Bölgesel Elemelere Katılım Hakkı ile ARKO MEN PROTALITY Season 2 Gün 2 maçları başlıyor.

Dün başlayan ARKO Men Protality Season 2, bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı 1. gün karşılaşmaları sonucunda alışık olduğumuzdan çok farklı bir sıralamayla karşılaştık. Dün oynanan maçların ardından oluşan puan durumu ve sırlama şu şekilde:

SuperMassive Blaze - 48 Puan

OtherSide Esports 48 Puan

HOWL - 39 Puan

Hive'X Esports 36 Puan

fastPay Wildcats - 35 Puan

RARE Esports - 35 Puan

836 Pizza Locale - 32 Puan

Kafalar Esports - 31 Puan

BBL Esports - 29 Puan

Orgless - 25 Puan

SAV4GE - 25 Puan

Dijirad Esports - 23 Puan

1907 Fenerbahçe Espor - 15 Puan

XFlow Esports - 14 Puan

Gear Up - 13 Puan

PI5 Esports - 13 Puan

Dün Neler Yaşandı?

Günün ilk maçında Orgless ekibi ile sona kalan BBL Esports, rakibini muhteşem bir oyunla elemeyi başardı. BBL Esports, ilk maçta toplam 8 öldürme ve 10 sıralama puanı alarak 18 puanla güne başladı.

Günün ikinci maçında ise RARE Esports üst düzey bir oyunla kazanarak puan tablosunu tepe taklak ediyor. İkinci maçta 15 öldürme ve 10 sıralama puanı alan RARE Esports, BBL Esports'u tahtından ederek birinciliğe yerleşti.

Günün üçüncü maçında ise SuperMassive Blaze toplamda 7 öldürme skoru alarak fastPay Wildcats'i saf dışı bırakıp maçı kazanan taraf oldu. Üçüncü maç sonrası puan durumunda ise RARE Esports hala birincilik tahtını kaybetmezken SuperMassive Blaze 14. sıradan 6. sıraya çıktı.

Günün dördüncü maçında ise OtherSide Esports sessiz sedasız bir şekilde 23 öldürme puanı ve 16 sıralama puanı alarak 39 puanla birincilik tahtını RARE Esports'un elinden alıyor. RARE Esports ise 4. maç sonucunda 3. sıraya geriliyor.

Günün beşinci ve son maçında ise SuperMassive Blaze tekrardan sahneye çıkıyor. SuperMassive Blaze, dördüncü maç sonucunda kendini 8. sıraya atarken son maça girildiğinde muhteşem bir oyunla birincilik tahtını alıyor. OtherSide Esports günün son maçında ikinciliğe geriliyor.

ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları saat 19.00'da başlayacak. Eğer siz de bu mücadeleye ortak olmak istiyorsanız tıklayarak turnuvanın yayınlanacağı kanalı ziyaret edebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros