ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları başlıyor!
2. gün maçları için son 30 dakika!
60.000 TL ödül havuzu ve PCS5 Bölgesel Elemelere Katılım Hakkı ile ARKO MEN PROTALITY Season 2 Gün 2 maçları başlıyor.
Dün başlayan ARKO Men Protality Season 2, bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı 1. gün karşılaşmaları sonucunda alışık olduğumuzdan çok farklı bir sıralamayla karşılaştık. Dün oynanan maçların ardından oluşan puan durumu ve sırlama şu şekilde:
SuperMassive Blaze - 48 Puan
OtherSide Esports 48 Puan
HOWL - 39 Puan
Hive'X Esports 36 Puan
fastPay Wildcats - 35 Puan
RARE Esports - 35 Puan
836 Pizza Locale - 32 Puan
Kafalar Esports - 31 Puan
BBL Esports - 29 Puan
Orgless - 25 Puan
SAV4GE - 25 Puan
Dijirad Esports - 23 Puan
1907 Fenerbahçe Espor - 15 Puan
XFlow Esports - 14 Puan
Gear Up - 13 Puan
PI5 Esports - 13 Puan
Dün Neler Yaşandı?
Günün ilk maçında Orgless ekibi ile sona kalan BBL Esports, rakibini muhteşem bir oyunla elemeyi başardı. BBL Esports, ilk maçta toplam 8 öldürme ve 10 sıralama puanı alarak 18 puanla güne başladı.
Günün ikinci maçında ise RARE Esports üst düzey bir oyunla kazanarak puan tablosunu tepe taklak ediyor. İkinci maçta 15 öldürme ve 10 sıralama puanı alan RARE Esports, BBL Esports'u tahtından ederek birinciliğe yerleşti.
Günün üçüncü maçında ise SuperMassive Blaze toplamda 7 öldürme skoru alarak fastPay Wildcats'i saf dışı bırakıp maçı kazanan taraf oldu. Üçüncü maç sonrası puan durumunda ise RARE Esports hala birincilik tahtını kaybetmezken SuperMassive Blaze 14. sıradan 6. sıraya çıktı.
Günün dördüncü maçında ise OtherSide Esports sessiz sedasız bir şekilde 23 öldürme puanı ve 16 sıralama puanı alarak 39 puanla birincilik tahtını RARE Esports'un elinden alıyor. RARE Esports ise 4. maç sonucunda 3. sıraya geriliyor.
Günün beşinci ve son maçında ise SuperMassive Blaze tekrardan sahneye çıkıyor. SuperMassive Blaze, dördüncü maç sonucunda kendini 8. sıraya atarken son maça girildiğinde muhteşem bir oyunla birincilik tahtını alıyor. OtherSide Esports günün son maçında ikinciliğe geriliyor.
ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları saat 19.00'da başlayacak. Eğer siz de bu mücadeleye ortak olmak istiyorsanız tıklayarak turnuvanın yayınlanacağı kanalı ziyaret edebilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros