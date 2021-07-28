ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları tamamlandı!
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ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları tamamlandı!

ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıyasıya rekabet dün gece de devam etti!

60.000 TL ödül havuzu ve PCS5 Bölgesel Elemelere Katılım Hakkı ile ARKO MEN PROTALITY Season 2 Gün 2 maçları tamamlandı.

Dün başlayan ARKO Men Protality Season 2'de dün gece de kıyasıya rekabet doruklarda yaşandı. Pazartesi günü tamamlanan maçların ardından dün oynanan maçlarda seyircilerin beklemediği sonuçlarla karşılaşıldı . Dün gece oynanan maçların ardından oluşan puan durum ise şu şekilde:

Hive'X Esports - 86 Puan

fastPay Wildcats - 81 Puan

OtherSide Esports - 81 Puan

Kafalar Esports - 77 Puan

SuperMassive Blaze - 75 Puan

BBL Esports - 70 Puan

Orgless - 56 Puan

HOWL - 54 Puan

RARE Esports - 52 Puan

836 Pizza Locale 49 Puan

1907 Fenerbahçe Espor - 45 Puan

XFlow Esports - 44 Puan

PI5 Esports - 40 Puan

SAV4GE - 40 Puan

Gear Up - 35 Puan

Dijirad Esports - 33 Puan

Dün gece oynanan 5 karşılaşmanın kazananları ise sırasıyla şu şekildeydi:

maç - fastPay Wildcats

maç - 1907 Fenerbahçe Espor

maç - XFlow Esports

maç - Kafalar Esports

maç - Hive'X Esports

ARKO Men Protality Season 2, 3. gun karşılaşmaları bir günlük aranın ardından devam edecek, perşembe günü tekrar görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros

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