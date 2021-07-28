ARKO Men Protality Season 2 Gün 2 maçları tamamlandı!
Kıyasıya rekabet dün gece de devam etti!
60.000 TL ödül havuzu ve PCS5 Bölgesel Elemelere Katılım Hakkı ile ARKO MEN PROTALITY Season 2 Gün 2 maçları tamamlandı.
Dün başlayan ARKO Men Protality Season 2'de dün gece de kıyasıya rekabet doruklarda yaşandı. Pazartesi günü tamamlanan maçların ardından dün oynanan maçlarda seyircilerin beklemediği sonuçlarla karşılaşıldı . Dün gece oynanan maçların ardından oluşan puan durum ise şu şekilde:
Hive'X Esports - 86 Puan
fastPay Wildcats - 81 Puan
OtherSide Esports - 81 Puan
Kafalar Esports - 77 Puan
SuperMassive Blaze - 75 Puan
BBL Esports - 70 Puan
Orgless - 56 Puan
HOWL - 54 Puan
RARE Esports - 52 Puan
836 Pizza Locale 49 Puan
1907 Fenerbahçe Espor - 45 Puan
XFlow Esports - 44 Puan
PI5 Esports - 40 Puan
SAV4GE - 40 Puan
Gear Up - 35 Puan
Dijirad Esports - 33 Puan
Dün gece oynanan 5 karşılaşmanın kazananları ise sırasıyla şu şekildeydi:
maç - fastPay Wildcats
maç - 1907 Fenerbahçe Espor
maç - XFlow Esports
maç - Kafalar Esports
maç - Hive'X Esports
ARKO Men Protality Season 2, 3. gun karşılaşmaları bir günlük aranın ardından devam edecek, perşembe günü tekrar görüşmek üzere!
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Kaynak: Playerbros