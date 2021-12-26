Arkeolojiye adanmış yarım asır Mehmet Karaosmanoğlu emekli oldu

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu'nun emekliye ayrılması vesilesiyle hazırlanan armağan kitabın takdim töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

1973 yılında Türkiye'de 3. Arkeoloji bölümü olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan, öğretime hazırlık çalışmalarının ardından, 1975-1976 öğretim yılında 65 öğrenci ve beş kişilik öğretim elemanı kadrosuyla eğitim ve öğretime başlayan arkeoloji bölümünün ilk öğrencilerinden olan Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, aynı zamanda bölümün ilk asistanı olma özelliğine sahiptir. 1980 yılında Atatürk Üniversitesinde başladığı akademisyenlik görevini 2021 yılının Kasım ayına kadar aynı üniversitede devam ettirip kendi üniversitesinde emekliye ayrıldı. Bu yönü ile de yine arkeoloji bölümü açısından ilk olma özelliğini elde etti. Urartu tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Karaosmanoğlu, Erzincan'da Altıntepe Kalesi'nin kazı başkanlığını yapıyordu.

Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapılan törende Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Eğilmez tarafından Karaosmanoğlu'na berat verildi.

Karaosmanoğlu'nun anısına hazırlanan "Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür Mehmet Karaosmanoğlu'na Armağan" kitabının editörlüğünü Atatürk Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Uşak Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Birol Can ile Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ali Yılmaz yaptı. Editörlerin Karaosmanoğlu'na hazırladıkları kitabı takdiminden sonra fotoğraf çekimi yapıldı. - ERZURUM