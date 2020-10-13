Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

13.10.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:41

Sibirya'nın güneyinde yer alan Tuva Cumhuriyeti'nde yapılan kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tespit edilen ve kusursuz biçimiyle cep telefonunu andıran kemer tokası ve bir kadın iskeleti bulundu.

Rus Atlantisi olarak bilinen Sibirya bölgesindeki Tuva Cumhuriyeti'nde yapılan kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tespit edilen ve üzerinde tuş benzeri yapılarla bir telefonu andıran gizemli keşif dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

KEMER TOKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Akıllı telefona benzeyen cisim, Bronz Çağı'ndan Cengiz Han dönemine kadar kullanılan bir mezarlık bölgesinde keşfedildi. Söz konusu cismin aslında turkuaz, carnelian ve sedef kakmalı süslemelere sahip değerli taş jetlerden yapılmış büyük -18cm'ye 9cm- şık bir kemer tokası olduğu açıklandı.

'iPHONE' VE 'NATASHA' İSMİNİ VERDİLER

Kalıntıyı bulan arkeologlar, kadın iskeletine 'Natasha'; Çin wuzhu paralarıyla süslenmiş siyah dikdörtgen nesneye ise telefona çok benzediği için 'iPhone' adını verdiler.

İşte heyecan yaratan o keşif:

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

İlgili Haberler

NASA'dan, Dünya'ya yaklaşan gizemli cisimle ilgili yeni açıklama: Eski bir roket parçası olabilir
NASA'dan, Dünya'ya yaklaşan gizemli cisimle ilgili yeni açıklama: Eski bir roket parçası olabilir
Fransa'da Macron'un üvey kızı kriz yarattı
Fransa'da Macron'un üvey kızı kriz yarattı
İtalya'da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi
İtalya'da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi
Haber Yorumları (3)
OSMAN: apple 12 o adamlar yıllar önce bulmuş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AFYONLU: BEN ARKEOLOG OLSAM CİN KABİLELERİNİ BİLE BULURUM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KAYSERİLİ 209: delikler hassas kesim lazerle delinmiş gibi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Sadri Alışık Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 15:52:04. #1.14#
title