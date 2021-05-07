Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden kazılarda, Türk arkeologlar tarafından çok önemli bir keşif gerçekleştirildi. Aydın Arkeoloji Müzesi'ne bağlı olarak çalışan arkeologlar, Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nde ikisi çocuk 5 insana ait iskelet tespit etti. İskeleterlerin 13. yüzyıldan kalma olduğu tahmin ediliyor.

Tarih açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye'de arkeoloji alanında önemli çalışmalar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türk arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında arkeoloji bilimi açısından sevinç uyandıran bir keşif yapıldı.

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'nde 21 yıldır kesintisiz devam eden arkeolojik araştırmaların bu yılki ayağında Türk arkeologlar çalışmalarına Nisan'da başladı.

ÖLÜMLERİ TRAMVAYA BAĞLI DEĞİL

Yaklaşık 4 haftayı geride bırakan kazı çalışmaları sırasında, uzman ekip tarafından açılan yarmalarda 5 yeni mezar keşfedildi. Mezarlarda 2'si çocuk, 5 insana ait iskelet bulundu.

İskeletler ilgili diğer merak edilen bir detay ise ölümlerinin tramvaya bağlı olup olmadığıydı ancak araştırmacılar tarafından verilen bilgide, iskeletlerin vücudunun herhangi bir bölümünde tramvaya rastlanmadığı belirtildi.

"HAÇ MOTİFLİ KOLYE VE BİLEZİĞE RASTLIYORUZ"

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıldız, mezarlarda sık sık haç motifli kolye ve bileziğe rastladıklarını kaydederek, "Kadıkalesi'nde anıtsal bir kilise bulunduğu için insanlar öldüklerinde bu kilisenin çevresine gömülmüşler. Bulunan 5 mezardaki iskeletlerin duruş ve gömülüş tarzına baktığımızda Hıristiyan dinine mensup insanlar olduğunu görüyoruz. Mezarlarla ilgili yaptığımız antropolojik çalışma devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 150 metrekarelik bir alanı kapsayan Kadıkalesi'nde 400'e yakın gömü olduğunu tahmin ediyoruz. Ortaya çıkardığımız mezarlarda da haç motifli kolye ve bileziklere sıkça rastlıyoruz" dedi.