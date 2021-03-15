Arkadaşlarını dövüp gasbeden şahıslar, gençlere dehşeti yaşattı! Etek giydirip fotoğraflarını çektiler
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Arkadaşlarını dövüp gasbeden şahıslar, gençlere dehşeti yaşattı! Etek giydirip fotoğraflarını çektiler

15.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:22

Aksaray'da 3 şahıs sokağa çıkma kısıtlamasında parka çağırdıkları iki arkadaşlarını önce dövdüler. Arkadaşlarının cep telefonunu gasbeden saldırganlar bununla da yetinmedi. Eve götürdükleri gençlere etek giydiren şahıslar, bu anlara ait görüntüleri çekip arkadaşlarını tehdit etti. Kabusu yaşayan 2 genç durumu polislere bildirirken, saldırgan şahıslar kısa sürede yakalandı.

Olay, 11 Mart Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Can C. (21), Uğurcan D. (21) ve Mehmet P. (20), iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen arkadaşları Onur D. (20) ve Cihan O.'yu(20) çocuk parkına çağırdı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA GASP ETTİLER

Arkadaşlarının daveti üzerine Onur D. ve Cihan O. parka gitti. 3 kişi iddiaya göre, Onur D. ve Cihan O.'yu sopayla dövdü. Saldırgan şahıslar daha sonra Onur D.'nin 2 cep telefonu ve saatini, Cihan O.'nun da cep telefonunu gasbetti.

ETEK GİYDİRİP ŞANTAJ YAPTILAR

Mert Can C., Uğurcan D. ve Mehmet P., yaşananlardan sonra ikiliyi darbederek, Büyükbölcek Mahallesi'ndeki eve götürdü. Burada Cihan O.'ya zorla etek giydiren saldırganlar fotoğrafını çekti. Cihan O.'dan 1000 TL isteyen 3 kişi, getirmezse fotoğrafı sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti. Parayı bulmaları için serbest bırakılan 2 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip saldırganlardan şikayetçi oldu.

Arkadaşlarını dövüp gasp eden şahıslar, gençlere dehşeti yaşattı! Etek giydirip fotoğraflarını çektiler

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için park ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. 3 kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Can C., Uğurcan D. ve Mehmet P., 'tehdit', 'şantaj', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırganlara ve Onur D. ile Cihan O.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Arkadaşlarını dövüp gasbeden şahıslar, gençlere dehşeti yaşattı! Etek giydirip fotoğraflarını çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ÇUKUROVALI: Kardeşim kimse çoluguna çocuguna sahip çıkmıyor cebi para koyup şımartmayı analık babalık zannediyorlar analık babalık öyle olmaz çocugunu takip edecek kimlerle görüşüyor ne yapıyor ne yaptırıyor ahvali nasıl diye takip edicen ne yaptıgını takip etmezsen neticesi bu haberdeki gibi olur veya daha agır olur
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DE: Yazık. Yetiştirilme tarzlarında zaten şiddet vardır, bunun yanında TVden, sosyal medyadan izliyorlar saçma sapan şeyleri. Sonrasında alkol, uyuşturucu derken, içlerinde yarattıkları canavar ortaya çıkıyor. Umarım bunlara sebep olanlar hatalarını görür. Önce Allah, sonra devlet ıslah etsin inşallah.
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MERT EKİN: Çukur Ramo edho kurtlar vadisi 01 adana..aklıma gelenler bunlar
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