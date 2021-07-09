Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı Suya girdiği yerden 12 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehre girdiği esnada arkadaşlarından helallik isteyen 20 yaşındaki Emirhan Henden'in cansız bedenine 6...

Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Suya girdiği yerden 12 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehre girdiği esnada arkadaşlarından helallik isteyen 20 yaşındaki Emirhan Henden'in cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı.

Olay, 3 Temmuz Cumartesi günü Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi üzerinden geçen Sakarya Nehri'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emirhan Henden nehrin karşı tarafında bulunan meradaki hayvanlarını yem vermek için botu kullanmak istedi. Hava şartları sebebi ile alabora olan botunun suda sürüklendiğini gören genç, botun ipini çekmek için suya girdi. Henden'in, suda yüzmeye başlamadan önce arkadaşlarından helallik istediği ve bir süre yüzdükten sonra bota yakın mesafede suda bağırarak çırpındığı ve gözlerden kaybolduğu anlar ortaya çıkmıştı.

12 kilometre uzaklıkta vatandaş tarafından bulundu

Henden'i bulabilmek için 5 bot, 9 araç, 1 tekne ile 56 uzman ekip dahil tüm imkanlarla birlikte nehirde ve denizde yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Kaybolduğu günden itibaren dönüşümlü nöbet tutan vatandaşlar tarafından sabah saat 04.30 sıralarında Adatepe Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hürriyet Mahallesi'nde Emirhan'ın cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince, Henden'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Emirhan Henden'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün