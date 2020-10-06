Arkadaşıyla iddiaya girip arabayı yaşlı çiftin motosikletinin üzerine süren şahıs gözaltına alındı

Hatay'da arkadaşı ile girdiği iddia üzerine aracını yaşlı çiftin motosikletinin üzerine sürerek çarpan ve o anları sosyal medya hesabından "Beyler arkadaşla iddiaya girdik, 'vuramazsın' dedi" notuyla yayınlayan şahıs gözaltına alındı. Şahsa, 396 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da arkadaşı ile girdiği iddia üzerine aracını yaşlı çiftin motosikletinin üzerine sürerek çarpan şahıs gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde, Merkez Antakya ilçesi Mehmet Kafadar Caddesi'nde meydana geldi. Kahraman B. yönetimindeki 31 NV 311 plakalı otomobil, önündeki bir erkek ve bir kadının bulunduğu motosiklete çarptı.

'VURAMAZSIN' İDDİASINA GİRMİŞLER

Kahraman B., motosiklete çarptığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya üzerinden, "Beyler arkadaşla iddiaya girdik, 'vuramazsın' dedi. Ben de hafif tıklatayım ne olacak dedim. Motora bir şey olmadı, benim plaka, plakalık ve ön tampon eki gitti" notuyla paylaştı.

Paylaşım, Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Evinde gözaltına alınan şüpheli, Şehit Özen Polis Karakolu'na getirildi. Otomobili trafikten men edilen ve ehliyetine el konulan Kahraman B.'ye 'trafik güvenliği tehlikeye düşürmek', 'saygısızca araç kullanmak' ve 'arakadan çarpma' suçlarından 396 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan şüphelinin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilemeyen iki kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliği, motosikletli iki kişiye arkadan çarptığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan sürücü Kahraman B.'ye cezai işlem uygulanması, ehliyetine el konulması ve aracın trafikten men edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Şüpheliye, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç sürmek, yakın takipte bulunmak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandığının ifade edildiği açıklamada, şüphelinin sürücü belgesine de geçici olarak el konulduğu bildirildi.

Sürücü Kahraman B.'nin otomobili ile önünde seyreden motosiklete kasıtlı olarak çarptığının belirtildiği açıklamada, "Bu video görüntülerini sosyal medya ortamı aracılığıyla paylaşan otomobil sürücüsü, trafik şube ekiplerimizce tespit edilmiş olup, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle gerekli adli tahkikata başlanılmış, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, trafik kurallarına uymayarak vatandaşların rahat ve huzurunu bozanlara kesinlikle müsaade edilmeyeceği de vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı