Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı
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Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı

Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da arkadaşıyla birlikte kaldığı evde, yatağında ölü bulunan Gülseda Karagülle'nin (28) cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.

ANTALYA'da arkadaşıyla birlikte kaldığı evde, yatağında ölü bulunan Gülseda Karagülle'nin (28) cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı iddia edilen güzellik uzmanı Gülseda Karagülle'nin, odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.Sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraftaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çeken Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Karagülle'nin cenazesini, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan babası ve halası gözyaşlarıyla aldı. Toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürülen Karagülle'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı
Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı
Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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