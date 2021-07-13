Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu
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Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu

Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'ni (35) kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Sarı (32) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'ni (35) kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Sarı (32) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Ekim 2020 tarihinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sarı ve Mesut Dereçiçeği, bir iş yerine ait depoda birlikte alkol aldı. Mehmet Sarı, aralarında çıkan tartışmanın ardından Mesut Dereçiçeği'ni kalbinden bıçakladı. Mesut Dereçiçeği, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Mehmet Sarı bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan Sarı, tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmasının ardından Sarı hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mehmet Sarı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Sarı, yaklaşık 3 yıldır tanıdığı Dereçiçeği ile depoda alkol ve uyuşturucu madde aldıklarını anlatarak, ailesi hakkında kötü sözler söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı. Ardından aralarında kavga çıktığını ifade eden Sarı, "Bana, 'Seni öldürürüm, gebertirim' şeklinde sözler söyledi ve yumruk atmaya çalıştı. O esnada elinde bıçak olduğunu gördüm, bıçak ile bana doğru saldırdı ben de sandalye ile eline doğru vurdum, bıçak düştü, bıçağı aldım. 'Önümden çekil eve gideyim' dedim, küfür etti. Aramızda itişme yaşandı, kendisi geriye doğru sandalye ile düştü, düşerken beni de çekti, o esnada elimde olan bıçak Mesut'a saplandı" dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Sarı'yı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Sarı'nın olaydan dolayı pişmanlık duymadığı gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı.


Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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