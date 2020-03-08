"Arkadaşımız yere düştü" diye 112'yi arayan iki şüpheli darp iddiasıyla tutuklandı
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Evliya Çelebi Mahallesi, Evliya Çelebi, Kütahya, Güncel

"Arkadaşımız yere düştü" diye 112'yi arayan iki şüpheli darp iddiasıyla tutuklandı

Kütahya'da "düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan kişiyi darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

08.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:42

Kütahya'da "düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan kişiyi darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda arkadaşı Murat Yenilmez'in (35) başının üzerine düşerek yaralandığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde baygın yatan Yenilmez, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kafatasının kırılması sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yenilmez'in vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine polise ihbarda bulunan arkadaşları İzzet B, İbrahim A. ve Y.M. gözaltına alındı.

Çevredeki KGYS kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Yenilmez'in otomobilden inerek kaçtığını, arkasından da İzzet B. ve İbrahim A'nın kovaladığını tespit etti.

Şüphelilerden İbrahim A'nın ifadesinde, İzzet B'nin, Yenilmez'in elinden birasını almak istediği ve çıkan tartışma sonucu onu darbettiği iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet B. ve İbrahim A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.M. ise serbest bırakıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Murat Yenilmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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