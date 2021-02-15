Arkadaşa Sorulacak Sorular... Erkek ve kadın arkadaşa sorulacak sorular
Eğer arkadaşınız hakkında her şeyi bilmek istiyor musunuz? Muhtemelen çok şey biliyorsunuzdur, ancak her zaman daha derine inebilirsiniz. En iyi arkadaşlarınıza sormanız için 71 iyi soruyu topladık. Bu 71 soru kesinlikle ikiniz arasında tüm hisleri ve umarım daha güçlü bir bağı ortaya çıkaracaktır. Erkek ve kadın arkadaşa sorulacak sorular
Kadın arkadaşa veya erkek arkadaşa muhabbet olsun diye sorulabilecek sorular. Muhabbet ederken ortamda tıkanıp kaldıysanız ve yeni konu bulamıyorsanız muhabbet edilebilecek konular ve arkadaşınızı daha iyi tanımanız için ona sorabileceğiniz soruları liste halinde paylaştık.
ARKADAŞA SORULACAK SORULAR
Arkadaşlarına sorulacak sorulardan bir kaç tanesi;
- Günde kaç saat internette giriyorsun?
- Okuduğun en iyi kitap hangisi?
- Sıcağı mı seversin yoksa soğuğumu?
- Çok kahve içer misin?
- Online oyun oynar mısın?
- Şuana kadar en sinirli olduğun gün hangi gündü?
- Hiç bir yalanı savundun mu?
- Çok sevdiğin biri senden nefret etse ne yapardın?
- Hangi sporu yapmaktan zevk alıyorsun?
- Günde kaç saat uyursun?
- En sevdiğin rüyayı anlatır mısın?
- Kendini başka birinin yerine koysaydın, kendini nasıl eleştirirdin?
- Hangi kelimeyi çok kullanırsın?
- Hiç istemeyerek verdiğin kararlar oldu mu?
- Düzeltmek istediğin bir yanlışın ya da hatan var mı?
- En iyi arkadaşın sevgiline aşık olsa ne yapardın?
- Hangi tarihte yaşamayı isterdin?
- Şuana kadar yaşadığın en güzel şey nedir?
- Hangi ülkede yaşamak isterdin?
Aynı anda iki kişiyi sevdiğin oldu mu?
- Zor durumda kaldığında ilk kimi ararsın?
- En iyi arkadaşın kim ve neden en iyi arkadaşın?
- Çok fazla arkadaş edinir misin?
- Evliliğe karşı düşüncelerin nedir?
- Yapmaktan zevk aldığın bir hobin var mı?
- Sence dünyayı gezmek mi yoksa, 1.000.000 dolar mı?
- Zamanı durdurabilsen ilk ne yapardın?
- Kendinde sevmediğin huy nedir?
- Evlendiğinde düğününde en çok görmek istediğin arkadaşın kim?
- Uzun süredir görüşmediğin ama gerçek dostum dediğin biri var mı?
- Dedikodu hakkındaki düşüncen nedir?
- İnsanları tuhaf bulduğun oluyor mu?
- Teknoloji ile aran nasıl?
- Son model telefon kullanmak gibi takıntıların var mı?
- Hangi yemekleri seversin?
- Mangal mı? Burger'mi?
- İnsanlarla iletişimin nasıldır?
- Seni çok sıkan biri olduğunda onu nazikçe uyarır mısın yoksa sertçe çıkışır mısın?
- Hiç kayboldun mu?
- Çocukluktan gelen bir korkun var mı?
- Hangi durumlarda çok rahatsız olursun?
- Zamanı durdurup yanında olmak istediğin biri var mı?
- Geleceğin için planların nelerdir?