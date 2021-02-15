Arkadaşa Sorulacak Sorular... Erkek ve kadın arkadaşa sorulacak sorular

Eğer arkadaşınız hakkında her şeyi bilmek istiyor musunuz? Muhtemelen çok şey biliyorsunuzdur, ancak her zaman daha derine inebilirsiniz. En iyi arkadaşlarınıza sormanız için 71 iyi soruyu topladık. Bu 71 soru kesinlikle ikiniz arasında tüm hisleri ve umarım daha güçlü bir bağı ortaya çıkaracaktır. Erkek ve kadın arkadaşa sorulacak sorular