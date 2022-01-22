ARKADAŞ KAVGASINDA KAN AKTI

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da alacak verecek nedeniyle tartışan arkadaşlar Halis A. ile Yılmaz S. arasında kan döküldü. Halis A., silahla, Yılmaz S. ise bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle 3 gün önce aralarında tartışma çıkan Halis A. ve Yılmaz S., bugün yolda karşılaştı ve tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuşan arkadaşlardan Halis A., Yılmaz S.'yi çeşitli yerlerinden bıçaklarken, Yılmaz S. de yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Halis A.'yı yaraladı. İki arkadaş da ağır yaralanırken, silah sesini ve kavgayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay bölgesine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Yılmaz S. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Halis A. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Arkadaşı Yılmaz S.'nin tabancasından çıkan mermilerle yaralanan Halis A.'nın vücudunda biri karın bölgesi, üçü sol baldırı ve biri de sağ ayak olmak üzere 5 yara izi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.