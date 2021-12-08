Arkadaş katiline müebbet hapis - Haberler
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Arkadaş katiline müebbet hapis

Arkadaş katiline müebbet hapis
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da tartıştığı galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ömer Demir (47), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ömer Demir (47), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde 28 Haziran'da Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Urey, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Ömer Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık Demir hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan Demir, duruşmaya SEGBİS ile katıldı, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın maktulü iki bıçak darbesi ile öldürdüğünü hatırlatarak, haksız tahrik etkisi altında söz konusu eylemin gerçekleştirildiğine dair ortada bir delil bulunmadığını belirtti. Demir'in kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, indirim uygulanmamasını da istedi.

MAHKEME SAVCININ MÜTALAASINA UYDU

Sanık Demir, kimseyi kasten öldürmediğini belirterek, "Maktulle telefonda tartıştıktan iki dakika sonra evime geldi. Tekrar küfretti. 'Küfretme' diye itekledim. Sağ elimde bıçak vardı, yere düştü. Bu sırada bıçağın üzerine düşmüş olmalı ki yaralanmış. Hatta kendisini kaldırdım. İki adım geri giderek tekrar düştü. Bu esnada yaralandığını gördüm. Yemek hazırladığım için elimde bıçak vardı. Önceden bıçak hazırlamadım. O sırada alkollüydüm. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mahkeme, hiçbir indirim uygulamaksızın sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.


Arkadaş katiline müebbet hapis

Arkadaş katiline müebbet hapis

Arkadaş katiline müebbet hapis

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Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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