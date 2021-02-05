Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 5 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Arka Sokaklar var mı? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Arka Sokaklar'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar 22 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 576. Bölüm Fragmanı yayında! Dozunu kaçırdığı haplar yüzünden Selin'in ameliyatı iptal oluyor!

Selin, Nörinom rahatsızlığı yüzünden ameliyata alınır. Onu ameliyat edecek olan doktor, belirlediği miktarda ağrı kesiciyi almayan Selin'i ameliyat etmekten vazgeçiyor; çünkü Selin, o ilaçlar yüzünden oksijen depresyonuna giriyor. Bu olay Mesut'u çileden çıkartıyor. Kendince sert önlemler alan Mesut, Selin'in de bu önlemlere uymasını istiyor.

Servet Amca, Rıza Baba ve ekibi ile olan savaşında hamlelerine devam eder. Bahar'ın dayısı Arif'i kullanarak Rıza Babayı dize getirmeye çalışır. Arif'e ait görüntülerinin olduğunu söyleyen Servet, Rıza Babayı ayağına kadar çağırma cüretini gösterir. Rıza Baba ise, Servet'in elindeki bu koz yüzünden zor anlar yaşamaktadır.

Bahar, kendisine eziyet eden Zafer'in sorgu odasında olduğunu öğrenir ve odaya girer. Zafer, karşısında onu görünce büyük şok yaşar. Bahar, elindeki silah ile Zafer'in üzerine yürür. Zafer ise, onu korku dolu gözlerle izler.

Zeliş, Nazike'nin telefonda konuşurken bahsettiği konu üzerine dehşete kapılır. Nazike, telefonun diğer ucundaki kişiye radyoterapi ve kemoterapi sürecinden bahseder. Bu sürecin de 3 ay sürmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Zeliş, bu duyduklarını Tekin ile birlikte babasına anlatır. Çoban Ailesi, Nazike'nin kansere yakalandığını düşünür.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 575. Bölümde ekip, bir bir Servet Amca'nın tuzaklarına düşmeye başlıyor!

Ekip, suç örgütü lideri Servet Amcayı gözaltına alır. Servet kendisini Rıza Baba ve Engin Müdürün sorgulamasını ister. Servet, sorgu sırasında kendisiyle uğraşmamaları için alttan alta bizimkileri tehdit eder. Rıza Baba, Servet Amcaya pabuç bırakmaz ve restini çeker. Servet de onlara savaşın başladığına dair ipuçları veren bir konuşma yapar. Servet ilk adım olarak kendisini ifşa edecek olan Zafer'in ölüm emrini verir. Hastanede bulunan Ali, kiralık katilin onu öldürmesine engel olur. Sonrasında gönderilen kiralık katilin öldürülmesi ile Rıza Baba ve ekip sert bir mücadelenin kendilerini beklediğini anlarlar. Savcının da, Servet dosyasını onlardan alıp başka bir birime vermesi ile ekip, arkası kuvvetli dişli bir rakibe karşı ne yapacaklarını hesaplarlar.

Terör Şubenin komiseri Muzaffer'in ekibe verdiği bilgi, Servet Amcayı yakalamak için bulunmaz bir fırsattır. Servet'in adamı Adem, terör örgütlerine silah sevkiyatı yapacağı sırada ekip ve Terör Şubeden polisler baksın yaparlar. Çatışma sonrası Adem'in uzaktan patlattığı bomba Terör Şube polislerini şehit eder. Olay anında müdahale edemeyen Mesut suçluluk duygusuna girer. Servet, bu eylemlerle bir virüs gibi ekibi etkisi altına almaya başlar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

