Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 603. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, Sude'nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude'nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude'nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi'ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk'un sonra Sude'nin evine gittiğini itiraf eder. Ezgi, Cemal'in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal'e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal'i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude'nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.

Ekibimiz devriye sırasında gelen aile içi şiddet ihbarı ile olay yerine harekete geçer. Madde bağımlısı Adem, oğlu Furkan'ın önünde eşi Selvi'ye adeta işkence uygulamaktadır. Ekibimizi gören Adem evden kaçarken, Selvi hastaneye kaldırılır. Selvi'nin tedavisi devam ederken yakalanan Adem, çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlik kararı ile salıverilir. Selvi ve oğlu Furkan, ablası Kader'in yanına yerleşir. Durumu Engin'den öğrenen başak, boşanma davası için gönüllü olarak Selvi'nin avukatlığını üstlenir. Fakat Adem'in Selvi'den vazgeçme niyeti yoktur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Samir Selman'ın peşine düşerken olaylar iyice çıkmaza giriyor. Rıza baba, Samir'in gözaltına alınmasının ardından karşısına geçer ve gözdağı verir. Cemal ise alevlerin arasından Ezgi'yi kurtarmaya çalışır.

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