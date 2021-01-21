Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Yasemin (Buse Varol) kaç yaşında, nereli?
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Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Yasemin (Buse Varol) kaç yaşında, nereli?

21.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:34
Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Yasemin (Buse Varol) kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar Yasemin karakterinde rol alan Buse Varol merak ediliyor. Manken, model ve oyuncu olan Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Yasemin (Buse Varol) kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Yasemin karakterini canlandıran Buse Varol hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yasemin (Buse Varol) kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ARKA SOKAKLAR YASEMİN KİMDİR?

Ekibin genç kadın polisidir. Kendi gibi genç olan erkek partneri Arda ile beraber çalışır acemidir ekiple çoğunlukla beraber operasyonlara ve görevle gitmiştir 2 sezon boyunca dizi de yer almış sonra tayini nedeniyle ayrılmıştır.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol 10 Mayıs 1990 Manisa doğumlu olup Manken, Model ve Oyuncu olarak tanınmaktadır. Lisans eğitimini asıl olarak Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlayan ancak kariyerine oyunculukla devam eden Buse Varol'un hayatı katıldığı güzellik yarışmasıyla değişti.

Uzun bir süre dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katıldı ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yaptı.

İlk televizyon projesi 2013 yapımı Tozlu Yollar dizisi oldu. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından 2 yıl boyunca Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer aldı.

Evlilik yolunda ilerlediği Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi adlı dizide ise taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.

Son olarak Bülent İnal ile Özlem Conker'in başrollerini paylaştığı Payitah Abdülhamid'in kadrosuna dahil olan Buse Varol, Mislimelek karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

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