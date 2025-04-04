Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi merakla beklenirken yeni bölüm merak edildi. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Candan Müdür, Hüsnü ve ekip çatışmada ortalık can pazarına dönmeden rehineleri kurtarabilecek mi?

Melih'in vurulmasının ardından Candan Müdür ve Hüsnü çatışmaya girerken Mesut içerideki bombayı imha etmeye çalışır. İçerideki tüm rehinelerin hayatı ise ekibe bağlıdır...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Arka Sokaklar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00'de Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.