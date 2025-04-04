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Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?
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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi merakla beklenirken yeni bölüm merak edildi. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Melih'in vurulmasının ardından Candan Müdür ve Hüsnü çatışmaya girerken Mesut içerideki bombayı imha etmeye çalışır. İçerideki tüm rehinelerin hayatı ise ekibe bağlıdır...

Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Arka Sokaklar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 4 Nisan Cuma?

Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00'de Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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