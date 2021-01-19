Arka Sokaklar Melih Çardak kimdir? Melih Çardak hayatı ve biyografisi! Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melih Çardak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melih Çardak hakkında merak edilenler. Melih Çardak hayatı ve biyografisi. Melih Çardak kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melih Çardak merak konusu oldu. İşte Melih Çardak hakkında merak edilen Melih Çardak kimdir, Melih Çardak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

Melih Çardak 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Çapa'daki Şehremini Lisesi'nde okudu. Levent Kırca ve Devekuşu Kabare tiyatrolarında çalışan Çardak'ın dans konusunda da yeteneği var. 1991'de Yonca Evcimik'in Abone adlı şarkısının klibinde dansçı olarak yer aldı. 1990'lı yıllarda koreografi ve dans çalışmaları yaptı.

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde oynayan Melih Çardak; Küçük İbo, Kurt Kapanı, Beşinci Boyut, Sonbahar, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Yıllar Sonra, Karadayı ve Milat gibi önemli dizilerde rol aldı. Ancak hafızalara 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Rüstem karakteriyle kazındı.

1996 yapımı Eşkıya filmindeki performansıyla Sinema Yazarları Derneği tarafından 'Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.