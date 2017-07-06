Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, Komedi Filmi İçin Kamera Karşısına Geçecek

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiseri canlandıran Şevket Çoruh, yeni komedi filmi 'Frankeştayn" için kamera karşısına geçecek.

CANAVAR GİBİ KOMEDİ GELİYOR!

Yapımcılığını Empati Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın yaptığı ve senaryosunu Kolpaçino filmlerinin de senaristi olan Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın birlikte kaleme aldığı sezonun iddialı komedisi "Frankeştayn" filminin çekimlerine başlandı. Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar ve Nazlı Tosunoğlu'nun yer aldığı filmde Şevket Çoruh, Frankeştayn olarak karşımıza çıkıyor.

ŞEVKET ÇORUH'A ÖZEL MAKYAJ YAPILACAK

Oyuncu Şevket Çoruh'a çekimlerine İstanbul'un Beykoz ilçesinde başlanan filmde Frankeştayn makyajı yapılacak. Çoruh'un makyajını plastik efekt & make-up artist Derya Ergün yapacak. Ünlü oyuncuya Frankeştayn rolü için Londra'dan özel bir peruk getirildi. Çekimlerinin tamamı İstanbul'un farklı yerlerinde yapılacak olan film, konusu ve sürpriz konuk oyuncularıyla seyirciyi gülmekten kırıp geçirecek.

FİLMİN KONUSU

İstanbul'un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan Gürbüz (Şevket Çoruh), çevresinde üç kağıtçı ve dolandırıcı biri olarak tanınmaktadır. Bir gün Sarı Kenan (Hüseyin Elmalıpınar) isimli bir mafya babasıyla ters düşer ve bu durum canına mal olur. Hikâyemiz de bu olaydan sonra başlar.

Yapımcılığını Empati Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın yaptığı ve senaryosunu Kolpaçino filmlerinin de senaristi olan Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın birlikte kaleme aldığı sezonun iddialı komedisi "Frankeştayn" filminin çekimlerine başlandı.